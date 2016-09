Ufopa sedia encontro internacional de História Antiga e Medieval da Amazônia

O evento objetiva fomentar os estudos antigos e medievais desenvolvidos na região Amazônica; aproximar as investigações promovidas no âmbito do Vivarium – Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo; e permitir a circulação e a troca de conhecimentos e pesquisas entre profissionais e estudantes nacionais e estrangeiros. O encontro está estruturado em conferências, mesas-redondas, minicursos, oficinas e exibições de filmes temáticos, e terá a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará sedia, nos próximos dias 14 a 16, o II Encontro Internacional de História Antiga e Medieval da Amazônia e o II Encontro Nacional do Vivarium.

A abertura do evento ocorrerá amanhã, dia 14, a partir das 9 horas, no Auditório da Unidade Tapajós, no bairro do Salé. O encontro está estruturado em conferências, mesas-redondas, minicursos, oficinas e exibições de filmes temáticos, e terá a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site vivarium.vpeventos.com ou, presencialmente, até o dia 14 de setembro, na sala do Laboratório de História, situada no Instituto de Ciências da Educação (Iced), Unidade Rondon, bairro do Caranazal. Mais informações: vivarium.norte@gmail.com. (Com informações da Ascom/Ufopa)

