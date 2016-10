Ufopa sedia encontro de estudantes indígenas

Mais de 500 estudantes indígenas, de diferentes etnias e regiões do país, participarão do IV Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (Enei), que ocorrerá de 15 a 19 de outubro de 2016, na Universidade Federal do Oeste do Pará. O encontro começa no sábado, dia 15, com ato público contra o genocídio indígena e os grandes projetos nacionais, a partir das 16 horas, na orla da cidade. Além de buscar fortalecer o movimento indígena nacional, o encontro visa também socializar experiências e pesquisas no ensino superior indígena.

SANTARÉM – Mais de 500 estudantes indígenas, de diferentes etnias e regiões do país, participarão do IV Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (Enei), que ocorrerá de 15 a 19 de outubro de 2016, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), nesta cidade.

O evento discutirá o tema “Diversidade Pluriétnica nas Universidades: Problematizando o Racismo”. O encontro começa no sábado, dia 15, com ato público contra o genocídio indígena e os grandes projetos nacionais, a partir das 16 horas, na orla da cidade.

A mesa de abertura do Enei também ocorrerá na orla, na praia em frente ao Museu João Fona, a partir das 19 horas, com a presença de representantes da Ufopa, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Governo do Estado do Pará, Diretório Acadêmico Indígena (Dain) e das Comissões Local e Nacional de organização do evento.

O Enei tem por objetivo reunir estudantes indígenas e não indígenas, de graduação e pós-graduação, além de pesquisadores e profissionais indígenas e não indígenas, das mais diversas áreas do conhecimento, para refletir sobre as práticas educativas em contexto intercultural, enfatizando diálogos de saberes, atuação profissional e educação superior.

Além de buscar fortalecer o movimento indígena nacional, o encontro visa também socializar experiências e pesquisas no ensino superior indígena, a partir da apresentação de estudos que envolvam os povos indígenas, com ênfase nas temáticas de Educação, Sustentabilidade e Territorialidade, Direito e Movimento Indígena, Saúde e Tecnologias.

PROGRAMAÇÃO O Enei prossegue no domingo, dia 16, a partir das 9 horas, no Auditório da Unidade Tapajós, com debate sobre o racismo institucional contra povos indígenas nas universidades e a importância do movimento estudantil indígena na academia.

À tarde, a partir das 14 horas, haverá rodas de conversas sobre temas como a participação de lideranças indígenas no processo de construção de uma nova universidade; e o papel das organizações indígenas frente à conjuntura político-econômica nacional e internacional. (Com informações da Ascom/Ufopa)