Ufopa nomeia novos professores para atuar nos campi da região

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está nomeando 25 novos professores para atuarem nos campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Óbidos e Monte Alegre. Neste ano, a Ufopa vai ofertar, pela primeira vez, cursos regulares fora da sede em Santarém. Foram criados os cursos de Engenharia de Aquicultura, em Monte Alegre; Administração, em Alenquer; Engenharia Civil, em Itaituba; Engenharia de Minas e Agronomia, em Juruti; Pedagogia, em Óbidos; e Biologia da Conservação e Sistemas da Informação, em Oriximiná. Cada curso irá ofertar 40 vagas.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está nomeando 25 novos professores para atuarem nos campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Óbidos e Monte Alegre. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de terça, dia 19, e dentro de no máximo 30 dias os professores devem estar em efetivo exercício.

