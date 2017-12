Ufopa ‘multicampi’ e ações afirmativas são prioridades da Chapa Novos Rumos

Numa breve explanação, Hugo e Aldenize destacaram os compromissos assumidos durante a campanha. “Temos um compromisso com toda a população da região Oeste do Pará. A Ufopa vai se conectar com todos os setores da sociedade e nós vamos juntos levar a universidade para o espaço de relevância local, regional, nacional e até mesmo internacional que a Ufopa merece e tem potencial para estar”. Durante a coletiva o reitor eleito reconheceu os avanços conquistados pela universidade nos últimos quatro anos na gestão da Reitora Raimunda Monteiro a quem agradeceu as felicitações recebidas. Hugo e Aldenize assumem a reitoria em abril de 2018 mas já estão trabalhando no planejamento de transição.

SANTARÉM – O matemático Hugo Alex Diniz e a geofísica Aldenize Ruela Xavier foram eleitos para a reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para um mandato de quatro anos que inicia em abril de 2018. Eles venceram a consulta pública ocorrida na terça, dia 5, em que disputaram a reitoria com outras quatro chapas.

Numa breve explanação destacaram os compromissos assumidos durante a campanha. “Temos um compromisso com toda a população da região Oeste do Pará. A Ufopa vai se conectar com todos os setores da sociedade e nós vamos juntos levar a universidade para o espaço de relevância local, regional, nacional e até mesmo internacional que a Ufopa merece e tem potencial para estar”, ressaltou Hugo Alex Diniz.

Aldenize Xavier reiterou o processo democrático por que passou a universidade. “A Ufopa passou, nos últimos meses, por um processo de construção de ideias ímpar. Isso por meio das cinco chapas discutindo quais os caminhos que a universidade vai percorrer nos próximo quatro anos. Todo esse o material produzido durante essas rodas de conversa, durante essas discussões com essas equipes precisam ser capitalizadas e vir juntos para construirmos a universidade que de fato a gente precisa para a região Oeste do Pará”.

Durante a coletiva o reitor eleito reconheceu os avanços conquistados pela universidade nos últimos quatro anos na gestão da Reitora Raimunda Monteiro a quem agradeceu as felicitações recebidas. Ele reafirmou dois de seus compromissos de campanha: a Gestão Multicampi e a consolidação e ampliação das ações afirmativas. “Outro avanço importante foram as ações afirmativas implantadas na universidade, um processo importantíssimo de inclusão daqueles que historicamente não tiveram acesso à universidade. Nós continuaremos avançando nessa direção”.

INFRAESTRUTURA Outro desafio a ser enfrentado nos próximos quatro anos é com a infraestrutura da Ufopa. “Quando falamos em infraestrutura o que é mais visível é a física, mas nós temos também a infraestrutura de tecnologia. Nosso parque computacional precisa ser renovado. As ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) serão fundamentais para executar o que nós planejamos para a universidade. A infraestrutura de bibliotecas é o nosso maior desafio. Precisamos consolidar bibliotecas em todos os seis campi da Ufopa de fora da sede”.

Hugo e Aldenize assumem a reitoria em abril de 2018 mas já estão trabalhando no planejamento de transição. “Vamos solicitar ao Consun a criação de um grupo de trabalho para que, professora Aldenize e eu, estejamos a partir de janeiro, dedicados integralmente à preparação da gestão que começa em abril”, informou Diniz.

QUEM SÃO OS NOVOS ELEITOS:

Hugo Alex Diniz – Professor associado da Ufopa e doutor em Matemática pela Unicamp. Participou desde as primeiras discussões para a criação da Ufopa em Santarém.Coordenou o mestrado profissional de Matemático PROFMAT (2011 a 2016). Coordena o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/Ufopa) que possui dez subprojetos e conta com mais de 190 bolsistas. Atuou como coordenador da Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) até 2012. Participou da comissão especial de elaboração do Regimento Geral da Universidade. Desde 2016 é representante dos docentes no Conselho Superior de Administração. Coordena o Laboratório de Aplicações Matemáticas (Lapmat), desde sua criação em 2011.

Aldenize Ruela Xavier – É professora Adjunta da Ufopa desde 2010. Tem doutorado em Geofísica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Docente do mestrado profissional em Rede me Matemática. Integra o Conselho Superior de Administração. Atuou na Educação Básica em escolas públicas e particulares. Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. (Ascom/Novos Tempos)