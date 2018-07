Ufopa convoca alunos em situação de prescrição acadêmica

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) convoca os discentes em situação de prescrição acadêmica a comparecerem no período de 9 a 24 de julho de 2018, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, nos campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná e Juruti, para tomar conhecimento dos termos do Processo de Prescrição de Vínculo Institucional. Os discentes convocados receberão informações sobre a situação acadêmica e os procedimentos a serem adotados para instauração do processo.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) convoca os discentes em situação de prescrição acadêmica a comparecerem no período de 9 a 24 de julho de 2018, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, nos campi de Santarém, Óbidos, Oriximiná e Juruti, para tomar conhecimento dos termos do Processo de Prescrição de Vínculo Institucional.

Os discentes convocados receberão informações sobre a situação acadêmica e os procedimentos a serem adotados para instauração do processo.

O discente que desejar permanecer com vínculo ao seu curso terá direito de manifestar a sua pretensão e apresentar justificativa, podendo fazê-lo, por meio de recurso administrativo, até o dia 2 de agosto de 2018, conforme o edital de prescrição acadêmica.

Perderá o direito à vaga na Ufopa o discente que:

I – não atender à convocação no prazo estipulado;

II – receber parecer desfavorável ao pedido de permanência no curso;

III – não cumprir o prazo estipulado no termo de compromisso firmado com a subunidade.

Os recursos interpostos serão julgados pelas Comissões Especiais de Prescrição de Vínculo Institucional, instituídas pelos institutos e direção dos campi, e coordenados pela Comissão de Acompanhamento do Processo de Prescrição de Vinculo Institucional.

Os discentes poderão anexar a seus recursos os documentos que julgarem necessários a fim de atestar os fatos descritos. O não comparecimento do discente ou indeferimento do recurso interposto resultará na perda do vínculo institucional com a Ufopa.

Os discentes que tiverem os pedidos de permanência deferidos serão chamados para assinatura do termo de compromisso, conforme local e prazos definidos em edital. Todos os discentes convocados que não se manifestarem nos locais descritos e dentro dos prazos previstos no edital terão sua vaga prescrita pela Diretoria de Registro Acadêmico (DRA).