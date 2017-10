Ufopa abre inscrições de processo seletivo para cursos em seis municípios

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, declarando, obrigatoriamente, informações sobre o seu perfil socioeconômico. No total, são 280 vagas, distribuídas dentre os campi de Juruti, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos e Itaituba. Das vagas totais, a Ufopa reservará 140 para o sistema de ingresso por cotas sociais. As inscrições são gratuitas, e poderão ser realizadas de 28 de setembro a 12 de outubro de 2017. A previsão é de que as aulas se iniciem ainda este ano, no dia 6 de novembro.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou nesta quinta-feira, 28, o edital nº 31/2017 com as normas do Processo Seletivo Regular (PSR) 2017 destinado a selecionar candidatos para os cursos de graduação ofertados nos campi fora da sede.

No total, são 280 vagas, distribuídas dentre os campi de Juruti, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos e Itaituba. Das vagas totais, a Ufopa reservará 140 para o sistema de ingresso por cotas sociais.

As inscrições são gratuitas, e poderão ser realizadas de 28 de setembro a 12 de outubro de 2017, exclusivamente online, na página http://www.ufopa.edu.br/ psr2017campi Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, declarando, obrigatoriamente, informações sobre o seu perfil socioeconômico. No ato da inscrição, deverá ser indicada apenas uma opção de curso.

Podem se candidatar ao PSR 2017 dos campi os alunos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente. Para esta seleção serão adotadas as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 ou 2016, considerando a maior nota, inclusive para o ingresso pelo sistema de cotas sociais. A homologação da inscrição será realizada somente após a confirmação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de que o candidato realizou o Enem 2015 ou 2016.

Estará automaticamente eliminado do processo seletivo da Ufopa o candidato que tenha obtido no Enem menos de 450 pontos na redação ou menos de 400 pontos na média das quatro áreas temáticas do exame: Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

CHAMADAS Para este processo seletivo, a Ufopa realizará duas chamadas. A primeira convocação ocorrerá no dia 13 de outubro, com habilitação prevista para os dias 16 e 17 do mesmo mês. A habilitação é o ato em que o candidato apresenta os documentos exigidos no edital, com o objetivo de vincular-se formalmente à Universidade por meio da matrícula.

Os candidatos não selecionados em primeira chamada e que desejarem continuar concorrendo às vagas remanescentes deverão manifestar interesse nas chamadas posteriores, casa ocorram, sempre através do endereço eletrônico. Os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão o direito a concorrer às vagas remanescentes em outras chamadas.

VAGAS E CURSOS No campus de Alenquer será ofertado o bacharelado em Administração, com 40 vagas para o período noturno. Em Itaituba, o curso de Engenharia Civil será ofertado em período integral, com 40 vagas. No campus de Juruti, serão ofertados dois bacharelados, em Agronomia e em Engenharia de Minas, ambos em período integral, com 40 vagas cada.

Monte Alegre receberá o curso de Engenharia de Aquicultura, em período integral, com 40 vagas. Óbidos terá o curso de licenciatura em Pedagogia, com 40 vagas no horário vespertino. Por fim, Oriximiná receberá o curso de Biologia da Conservação, com a oferta de 40 vagas em período integral. A previsão é de que as aulas se iniciem ainda este ano, no dia 6 de novembro. (Ascom/Ufopa)