Ufopa abre concurso para docentes em municípios da região oeste do Pará

O concurso é para professores da carreira de magistério superior para os campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. São 48 vagas com remunerações que variam de R$ 3.817,89 a R$ 9.572,67, a depender da titulação (doutorado, mestrado ou especialização) e regime de trabalho (com ou sem dedicação exclusiva). Inicialmente, as inscrições serão abertas para candidatos com título de Doutor, no período de 5 a 24 de setembro de 2016.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou esta semana o edital de concurso público para professores da carreira de magistério superior para os campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná.

São 48 vagas com remunerações que variam de R$ 3.817,89 a R$ 9.572,67, a depender da titulação (doutorado, mestrado ou especialização) e regime de trabalho (com ou sem dedicação exclusiva).

Inicialmente, as inscrições serão abertas para candidatos com título de Doutor, no período de 5 a 24 de setembro de 2016.

Caso não haja inscrições, o período será reaberto para os que têm titulação de Mestre. Persistindo esta hipótese, haverá a reabertura do terceiro período de inscrições para candidatos com titulação de Especialista.

As inscrições serão feitas pela Internet, no endereço:http://www.ufopa.edu.br/ concursos , observado o horário de Santarém. O valor das taxas de inscrições varia de R$ 80,00 a R$ 120,00.

As provas terão duas fases, aplicadas no período provável de 16 a 28 de janeiro de 2017: 1) prova escrita e prova didática; 2) prova de memorial, projeto de atuação profissional e julgamento de títulos.

As provas serão realizadas nos municípios para os quais as vagas se destinam, conforme o quadro de vagas publicado no anexo I do edital.

Os aprovados na primeira fase terão até quatro horas úteis, após a divulgação do resultado da prova didática, para entregar os documentos referentes à segunda fase. A entrega deverá ser realizada na Secretaria do Concurso, cujo local de instalação será divulgado dois dias antes das provas.

Confira o Edital Retificado nº 27/2016/Ufopa para professores de magistério superior nos campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. (Com informações da Ascom/Ufopa)