Ufopa abre concurso com vagas para técnicos administrativos na região oeste do Pará

São 24 vagas para cargos de nível superior e 52 de nível médio para os municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Itaituba, Juruti e Oriximiná. As inscrições ocorrem no período de 20 de setembro a 14 de outubro de 2016 e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet. As provas serão aplicadas em 20 de novembro de 2016 pelo Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (Ceps/UFPA) apenas na cidade de Santarém. A seleção será composta de provas objetivas e discursivas.

SANTARÉM – A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) lançou ontem, dia 31, o edital nº 26/2016 do concurso público para técnicos administrativos em educação, com 24 vagas para cargos de nível superior e 52 de nível médio.

As inscrições ocorrem no período de 20 de setembro a 14 de outubro de 2016 e devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, na página http://www.ceps.ufpa.br.

Há cargos para os municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Itaituba, Juruti e Oriximiná. A remuneração, acrescida de auxílio alimentação, é de R$ 4.326,21 para nível superior e R$ 2.752,81 para nível médio.

Já a carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com exceção dos cargos regulamentados por lei específica com jornada diferenciada.

As provas serão aplicadas em 20 de novembro de 2016 pelo Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (Ceps/UFPA) apenas na cidade de Santarém, nos turnos da manhã, para nível superior, e da tarde, para nível médio.

A seleção será composta de provas objetivas e discursivas. Para o cargo de transcritor do sistema Braille também está prevista prova prática, realizada na mesma data. (Com informações da Ascom/Ufopa)