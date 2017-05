Seduc organiza concurso para professor

O Concurso Público C-201, visa o preenchimento de 2.112 vagas ao cargo de Professor, classe I, nível A, com carga horária de 20 e 40 horas em diversas disciplinas. O concurso tem o objetivo de atender a demanda por profissionais na área da educação, bem como oportunizar a participação do maior número possível de candidatos interessados no certame. O Exame de Conhecimento (prova objetiva e discursiva), cujo Edital de Abertura do Concurso tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2017, será aplicado em 20 municípios do Estado do Pará.

BELÉM – Foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.339, extrato de edital de Concorrência Pública, cujo objeto é contratação pessoa jurídica, especializada em organização e realização de concurso público para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior da Seduc.

A abertura da concorrência pública ocorrerá no dia 10.05.2017, às 9h, na sede da Sead. O Concurso Público C-201, visa o preenchimento de 2.112 vagas ao cargo de Professor, classe I, nível A, com carga horária de 20 e 40 horas em diversas disciplinas.

O concurso tem o objetivo de atender a demanda por profissionais na área da educação, bem como oportunizar a participação do maior número possível de candidatos interessados no certame.

O Exame de Conhecimento (prova objetiva e discursiva), cujo Edital de Abertura do Concurso tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2017, será aplicado em 20 municípios do Estado do Pará, a saber: Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Belém, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Mãe do Rio, Marabá, Maracanã, Monte Alegre, Óbidos, Santa Izabel, Santarém, Soure e Tucuruí. (Secom)

CARGO QTD NÍVEL SUPERIOR Professor Classe I Nível A Artes 136 Biologia 24 Educação Física 23 Filosofia 103 Física 39 Geografia 101 História 98 Inglês 193 Matemática 731 Língua Portuguesa 540 Química 35 Sociologia 89 TOTAL GERAL 2.112