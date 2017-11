Profissionais de educação infantil participam de seminário em Juruti

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas na Educação Infantil, com foco no desenvolvimento de aprendizagens relacionadas ao raciocínio lógico, leitura e práticas de linguagem de alunos matriculados em pré-escolas (entre 4 e 5 anos). Oito escolas participaram do projeto em Juriti e 902 crianças da Educação Infantil do município foram beneficiadas. A iniciativa contemplou cinco encontros de formação, entrega de acervo com 400 livros, 280 jogos e realizações de encontros com famílias e multiplicação do conteúdo com demais profissionais das escolas e crianças.

JURUTI – Depois de uma doação de livros e brinquedos para as escolas da cidade, a Fundação Abrinq e o Instituto Alcoa promovem um seminário para marcar o encerramento do Projeto Ciranda do Aprender nesta cidade do oeste do Pará.

O evento, que tem como objetivo a troca de experiências sobre o impacto do projeto no dia a dia das crianças matriculadas na Educação Infantil, acontecerá nesta quarta, dia 22, das 8 às 12 horas, e será na Escola Municipal Zelinda de Souza Guimarães (Travessa Rui Barbosa/ Santa Rita).

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas na Educação Infantil, com foco no desenvolvimento de aprendizagens relacionadas ao raciocínio lógico, leitura e práticas de linguagem de alunos matriculados em pré-escolas (entre 4 e 5 anos).

Oito escolas participaram do projeto em Juriti e 902 crianças da Educação Infantil do município foram beneficiadas. A iniciativa contemplou cinco encontros de formação, entrega de acervo com 400 livros, 280 jogos e realizações de encontros com famílias e multiplicação do conteúdo com demais profissionais das escolas e crianças.

Nesta quarta-feira, acontecerá uma mesa de abertura com a participação de Jonas Moraes Cativo (Secretário Municipal de Educação); Aleilson Vidinha (presidente do Fórum Municipal de Educação); Lidiane Almeida Guimarães (diretoria de Ensino); Lucilda Bentes Gomes (Coordenadora da Educação Infantil- SME); Anne Dias (Coordenadora de Assuntos Institucionais) e Daniela Florio (coordenadora do Projeto Ciranda do Aprender da Fundação Abrinq).

O encontro também terá uma palestra sobre “A importância do movimento na Educação infantil”, com a Marcia Goés, educadora musical. E para finalizar, apresentação das escolas Municipais sobre as experiências e vivências do projeto com as EMEI Castanhal, Menino Deus, Firmino Guimarães, Sementinha do Saber e a entrega de todos os certificados. (Ascom/Alcoa)