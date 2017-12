Hugo Diniz vence eleição à Reitoria da Ufopa

A chapa “Novos Rumos”, formada pelos candidatos Hugo Diniz e Aldenize Xavier, recebeu o maior número de votos durante consulta à comunidade acadêmica, realizada na terça, dia, na sede da Ufopa, em Santarém, e em outros seis municípios onde a Universidade tem campus. De acordo com resultado preliminar, apurado pela Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), a chapa vencedora obteve 29%do total de 98% das 12 urnas apuradas, restando ainda a soma dos votos em separado dos campi fora da sede, cujos envelopes ainda não chegaram para conferência da comissão em Santarém.

SANTARÉM – A chapa “Novos Rumos”, formada pelos candidatos Hugo Diniz e Aldenize Xavier, recebeu o maior número de votos durante consulta à comunidade acadêmica, realizada na terça, dia, na sede da Ufopa, em Santarém, e em outros seis municípios onde a Universidade tem campus.

De acordo com resultado preliminar, apurado pela Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), a chapa vencedora obteve 29%do total de 98% das 12 urnas apuradas, restando ainda a soma dos votos em separado dos campi fora da sede, cujos envelopes ainda não chegaram para conferência da comissão em Santarém.

Durante o pleito 3.088 discentes, 476 técnicos e 368 docentes foram às urnas. Dados ainda não contam com os que votaram em separado (representantes da CEC, mesários, fiscais, etc, que votaram fora do local de origem).

Conforme o resultado preliminar, a chapa Ufopa em Ação aparece em segundo lugar, com 21% dos votos, seguida da Inovar para Avançar, com 19%. Na 4ª colocação vem a chapa Somos Ufopa, com 15% e na 5ª a Por uma Ufopa Compartilhada#…, que obteve 14% dos votos apurados, até agora.

O próximo passo será submeter a chapa vencedora à homologação do Conselho Universitário (Consun), para elaboração da lista tríplice com os nomes a ser encaminhados para indicação de quem será o (a) próximo (a) reitor (a), de acordo com a escolha do Ministério da Educação (MEC).

Para tal finalidade, a reunião extraordinária no Consun está definida para o dia 20 de dezembro. A lista tríplice será composta pelo candidato mais votado para reitor, pelo seu vice e por um docente indicado pela chapa vencedora, desde que atenda aos requisitos do artigo 17 da resolução nº 219.

O artigo estabelece que o candidato seja integrante da carreira do magistério superior, ocupante de cargo de professor titular ou associado ou que tenha título de doutor, independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado. O envio da lista tríplice ao MEC deverá ser feito até o dia 29 de janeiro de 2018.

A troca de gestão entre a atual reitora, Raimunda Monteiro, e o (a) futuro (a) ocupante do cargo deverá ocorrer durante o mês de março de 2018. (Ascom/Ufopa)