Governo do Estado reforça o transporte escolar em municípios na região oeste do Pará

BELÉM - Garantir segurança e qualidade no transporte dos estudantes e contribuir para a diminuição da evasão escolar no interior do Estado. São alguns dos benefícios que mais sete municípios paraenses terão com a aquisição de novos ônibus escolares repassados pelo governo do Estado.

Na região oeste do Pará, os municípios contemplados foram Belterra, Monte Alegre e Prainha. “Com essa entrega, já são 27 os municípios que receberam reforço este ano no transporte escolar. Essa é uma demanda importante, sobretudo para a população mais carente, que é quem mais depende desse benefício, sobretudo as crianças”, afirmou o governador.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) oficializa anualmente convênios de transporte escolar com os municípios, transferindo recursos do Estado ou da União, para que as prefeituras se responsabilizem por esse serviço. Este ano, foram contemplados 136 municípios, com investimento federal de R$ 145,91 por aluno/ano e contrapartida estadual de R$ 375,00 aluno/ano. Os convênios com as prefeituras somam quase R$ 50 milhões, cabendo ao governo federal um repasse de pouco mais de R$ 10 milhões por ano. (Secom)