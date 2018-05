Faculdade Unama Santarém se torna Centro Universitário da Amazônia

Este credenciamento é concedido apenas às IES que são pluricurriculares, ou seja, abrangem uma ou mais áreas do conhecimento e se caracterizam pela excelência do ensino oferecido. Com isso, a Instituição passa, também, a ter autonomia para implantação de novos cursos, programas de iniciação científica, pesquisas, entre outras ações. população do Oeste do Pará. A Unama Santarém integra o grupo de instituições que são mantidas pelo grupo Ser Educacional em todo o Brasil. O Centro também possui uma biblioteca que, há mais de 20 anos, contribui para pesquisas bibliográficas e a disseminação do conhecimento.

SANTARÉM – A Faculdade Unama Santarém foi credenciada como Centro Universitário pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da portaria de Nº 460, assinada pelo ministro Rossiele Soares e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na último dia 16. O credenciamento foi aprovado no momento em que a Instituição de Ensino Superior (IES) comemora 33 anos de prestação de excelentes serviços educacionais para a população do Oeste do Pará.

A Unama Santarém integra o grupo de instituições que são mantidas pelo grupo Ser Educacional em todo o Brasil. O fundador da companhia, que também ocupa o cargo de reitor no novo Centro Universitário, Janguiê Diniz, ressalta que o credenciamento se deu como forma de valorizar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos ao longo desses anos. “Oferecer uma educação superior de qualidade sempre foi o nosso maior compromisso. E o esforço de todo o nosso corpo docente e profissionais para construção e formação de profissionais qualificados é coroado neste momento”, destaca.

Este credenciamento é concedido apenas às IES que são pluricurriculares, ou seja, abrangem uma ou mais áreas do conhecimento e se caracterizam pela excelência do ensino oferecido. Com isso, a Instituição passa, também, a ter autonomia para implantação de novos cursos, programas de iniciação científica, pesquisas, entre outras ações.

“O momento é histórico para o município e toda a região do Baixo Amazonas. Pois a Unama – Centro Universitário da Amazônia, como passará a ser conhecida, continuará com o objetivo de formar cidadãos transformadores dentro da sociedade, lembrando que somos pioneiros na Educação de Ensino Superior Particular no Oeste do Pará”, ressalta a vice-reitora da Instituição, Deliana Santos.

ESTRUTURA O Centro Universitário possui uma estrutura com salas de aula amplas e climatizadas; laboratórios multidisciplinares na área da saúde, estúdio de TV; estúdio de Rádio; Laboratório de fotografia digital, preto e branco; laboratórios de informática; auditórios e um espaço para estacionamento dos alunos, que fica no anexo, ao lado da quadra de esporte.

A Unama Santarém ainda oferece serviços através do Núcleo de Empregabilidade e Carreiras (NEC); Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ); Clínica Veterinária, Unidade de Saúde, Laboratório de Pesquisa Zoológicas (LPZ); Jardim Zoológico; Fazenda Experimental para aulas práticas do curso de Medicina Veterinária e programa de Intercâmbio Nacional e Internacional.

O LPZ é uma referência quando se fala em animais peçonhentos do Estado. Além dele, uma das maiores inciativas de Responsabilidade Social da Instituição é o Projeto Peixe-boi, que resgata e mantém animais reabilitados até a soltura na natureza. O Projeto faz parte do trabalho desenvolvido pelos médicos veterinários do Zoológico da Unama (ZooUnama), que é polo de informações e pesquisa científica da Fauna Amazônica.

O Centro também possui uma biblioteca que, há mais de 20 anos, contribui para pesquisas bibliográficas e a disseminação do conhecimento, aberta para a comunidade acadêmica interna e externa, conta com salas de estudos individuais; baias de estudos individuais e um salão com capacidade para 160 alunos. Um vasto acervo com mais de 40 mil exemplares entre periódicos, livros e teses; e dispõe da Biblioteca Virtual Pearson com mais de 7 mil livros de diversas áreas do conhecimento e a base de periódicos Academic Onefile com mais de 3 mil títulos nacionais e internacionais. (Ascom/Unama)