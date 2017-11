Escola Técnica de Santarém abre vagas em cursos de beneficiamento de frutas e turismo

A Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) – Polo Santarém abre inscrições para três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com carga horária total de 100 horas. Os cursos são de operador de beneficiamento de frutas e hortaliças; agente de informações turísticas e condutor de turismo de aventura. As inscrições serão realizadas nesta quinta (9) e sexta-feira (10), na própria Eetepa. Ao todo serão ofertadas 120 vagas.

SANTARÉM – A Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) – Polo Santarém abre inscrições para três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com carga horária total de 100 horas.

Os cursos são de operador de beneficiamento de frutas e hortaliças; agente de informações turísticas e condutor de turismo de aventura. As inscrições serão realizadas nesta quinta (9) e sexta-feira (10), na própria Eetepa. Ao todo serão ofertadas 120 vagas.

O operador de beneficiamento de frutas e hortaliças trabalha a produção e beneficiamento desses produtos; desidrata, compacta e conserva doces, geleias e demais derivados em ambientes caseiros ou industriais, conforme normas legais de higiene, qualidade e segurança. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo, idade mínima de 16 anos. Será apenas uma turma com 30 alunos, no turno matutino.

Já o curso de agente de informações turísticas se propõe a formar profissionais comprometidos com a sua função e que foquem o seu desempenho na busca constante da excelência, prestando informações com qualidade sobre bens, produtos e serviços turísticos disponíveis em sua localidade, de modo a atender a demanda dos visitantes, turistas e munícipes de forma satisfatória. Serão duas turmas, com 30 alunos cada, nos turnos matutino e vespertino. A idade mínima para concorrer é de 18 anos e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo.

O curso de condutor de turismo de aventura aborda as competências mínimas necessárias ao condutor de turismo de aventura que é dividido em habilidades comportamentais e habilidades técnicas, apresentando temas como liderança, tomada de decisão, orientação e navegação, técnicas de mínimo impacto ambiental, dentre outros. Será uma turma com 30 alunos, no turno noturno. A idade mínima para concorrer é de 18 anos e a escolaridade exigida é o fundamental completo ou estar cursando o ensino médio.

REQUISITOS No ato da inscrição os candidatos precisam apresentar cópias dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de residência; certificado de conclusão de ensino médio ou fundamental e declaração de matrícula para os alunos que estejam cursando o ensino médio.

Para o curso de operador de beneficiamento de frutas e hortaliças o horário da inscrição é de 8 às 12 horas, para o de agente de informações turísticas as inscrições serão feitas de 8 às 12 horas e 14 às 18 horas, já para o curso de condutor de turismo de aventura o horário é de 19 às 22 horas. (Secom)