Educação ambiental tem nova turma em Juruti

O Programa Ecoa é uma iniciativa do Instituto Alcoa, em parceria com as Secretarias de Educação Municipais e a Evoluir. O Programa tem como objetivo fomentar a participação comunitária na construção de sociedades sustentáveis, por meio de processos de educação socioambiental voltados para valores humanos, conhecimentos, habilidades e atitudes. No dia 23 de maio foi realizada a primeira formação do Programa ECOA 2018, direcionada aos professores e gestores das cinco escolas municipais participantes: Escola Getúlio Vargas, Escola Gregório de Araújo, Escola Nossa Senhora da Saúde, Escola Batista e Escola Rosa de Sarom.

JURUTI – Em 2018 o Programa Educação Comunitária Ambiental (ECOA) entra em seu quinto ano de execução. A parceria entre Instituto Alcoa, Evoluir e Secretaria de Educação do município de Juruti foi renovada e as atividades retomadas no mês de maio.

A meta é fortalecer a cultura de sustentabilidade escolar, que vem sendo fomentada desde 2014 nos municípios, por meio da realização de atividades com alunos e professores que incentivem a participação comunitária na construção de sociedades sustentáveis, e estimulem formas alternativas de educação socioambiental.

O programa mantém o formato adotado nos anos anteriores, com formação de professores, acompanhamento pedagógico nas escolas, realização das Missões ECOA, voluntariado com funcionários Alcoa e distribuição de materiais pedagógicos. As escolas participantes do ciclo de 2014 a 2016 são convidadas a fazerem parte da Rede ECOA e indicam representantes para participarem do curso de formação.

Para o presidente do Conselho do Instituto Alcoa, Otavio Carvalheira, o Programa ECOA contribui com a nossa missão, que busca deixar um legado de sustentabilidade nas comunidades onde a Alcoa atua. “O ECOA apresentou resultados expressivos nos últimos quatro anos, que nos motivam a dar continuidade à esta iniciativa e promover transformações em toda a comunidade escolar”, disse.

No ano passado, o Programa ECOA beneficiou mais de 11 mil alunos nas 15 escolas contempladas e 120 professores foram certificados no custo de formação. Houve a distribuição de 15 Bibliotecas ECOA, com a doação de 4,5 mil livros no total. As missões ECOA, que são atividades realizadas no contraturno escolar que promovem transformações positivas no relacionamento entre alunos e professores, envolveram mais de 3000 alunos da Rede Pública de Ensino.

PARCERIA O Instituto Alcoa destinou R$75 mil à elaboração do IPS – Índice de Progresso Social – do município de Juruti. A parceria com o Instituto Juruti Sustentável (IJUS), que contribuirá com R$ 74 mil, vai garantir os estudos que estão sendo desenvolvidos pelo Imazon – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. O diagnóstico prévio sobre a viabilidade de utilização do Índice de Progresso Social (IPS) em Juruti deverá ser entregue no próximo mês de julho, quando o Imazon também apresentará uma proposta para realização do levantamento final em 2019.

O IPS é um sistema que mede os indicadores para acompanhar o desenvolvimento do município e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, como metas a serem atingidas até 2030. Na definição do Imazon, o progresso social “é a capacidade de uma sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas dos seus cidadãos, criando as condições para que todos os indivíduos atinjam pleno potencial.” (Ascom/Alcoa)