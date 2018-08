Crianças e adolescentes vão à escola em jaulas na área rural de Óbidos

Crianças e adolescentes da área rural do município de Óbidos, oeste do Pará, estão sendo levados para escola em jaulas adaptadas em veículos de empresas contratadas pela Prefeitura de Óbidos para realizar esse serviço. Esse tipo de irregularidade, segundo relato de uma professora é comum no interior do município onde não há fiscalização efetiva sobre este tipo de transporte escolar. O veículo apreendido, de placa JVY-7403, pertence à empresa Meta Construções e Serviços. O proprietário é Rubens Barros Vaz

Blog do Jeso

Crianças e adolescentes da área rural do município de Óbidos, oeste do Pará, estão sendo levados para escola em jaulas adaptadas em veículos de empresas contratadas pela Prefeitura de Óbidos para realizar esse serviço.

Um desses veículos foi apreendido pela Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) na última sexta-feira, 10, e levado para o pátio do órgão.

Esse tipo de irregularidade, segundo relato de uma professora ao Blog do Jeso, é comum no interior do município onde não há fiscalização efetiva sobre este tipo de transporte escolar.

“Esse tipo de transporte é comum na região de terra firme. Elas [as empresas] fazem isso porque lá mora gente simples, mal informada e os professores e diretores não denunciam com medo de represálias”, garante a professora, contratada, que pediu para não ser identificada.

O veículo apreendido, de placa JVY-7403, pertence à empresa Meta Construções e Serviços. O proprietário é Rubens Barros Vaz

CONTRAPONTO

A gestão do prefeito Chico Alfaia Barros (PR), sempre que procurada, não tem por hábito fazer contraponto às matérias do Blog do Jeso. O espaço, no entanto, está aberto para que ela possa fazê-lo a qualquer momento.