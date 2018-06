Carmem Lúcia suspende obrigação de pagamento do piso para professores do estado do Pará

A Ministra Carmem Lúcia atende pedido do Governo do Pará e suspende obrigação de pagamento do Piso Nacional para professores do estado. O Professor Classe I da rede pública estadual tem vencimento-base de pouco mais de mil e quatrocentos reais. Porém, o governo paraense alega que paga aos professores estaduais uma gratificação de escolaridade, que eleva o valor do vencimento-base para quase R$ 3.800. Mauro Borges, secretário-geral do Sintepp – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará afirma que a entidade vai recorrer.

O pagamento de um valor mínimo para os professores é lei desde 2008. O piso nacional do magistério é atualmente R$ 2.455,35 , para jornada de 40 horas semanais.

Na decisão, divulgada na segunda, dia 25, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a presidente da Corte, ministra Carmem Lúcia aceitou o argumento do estado por considerar que o recebimento de gratificação permanente para todos os professores torna sua remuneração superior ao patamar nacional. Além disso, a presidente reconheceu a grave lesão à economia pública do Pará, devido ao impacto superior a R$ 840 milhões referente a gasto com pessoal.

A medida suspendeu dois mandados de segurança concedidos pelo Tribunal de Justiça do Pará em favor da categoria.

Mauro Borges, secretário-geral do Sintepp – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará afirma que a entidade vai recorrer.

Segundo o sindicalista, o piso que não é pago desde 2015. Em 2018, os professores do Pará passaram 43 dias parados. A paralisação foi suspensa dia 13 deste mês. Mauro Borges não afasta a possibilidades de nova greve.

Na decisão, Carmem Lúcia, também suspendeu o pagamento de multa estabelecida pela justiça estadual de mil reais por dia por cada professor.