Alcoa formaliza doação para Ufopa em Juruti

JURUTI – A Alcoa formalizou ontem, dia 12, a doação de R$ 1 milhão para Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para compra de equipamentos educacionais que serão utilizados no futuro campus em Juruti, onde a empresa mantém operações de mineração.

Os equipamentos serão dedicados aos laboratórios dos cursos de Agronomia e Engenharia de Minas, duas áreas que necessitam de mais profissionais qualificados na região. O anúncio, que garantirá melhores oportunidades de preparo da mão de obra local, foi realizado na Reitoria da Ufopa, e também conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Juruti.

Para a reitora da Ufopa, Raimunda Monteiro, esta parceria é um marco na história da Universidade. A pró-reitora de Ensino, Aldenira Scalabrin, informou que as últimas definições já estão sendo tomadas para que ocorra, ainda neste mês de setembro, a divulgação do edital do processo seletivo e as aulas iniciem em novembro deste ano, em Juruti e nos municípios de Monte Alegre, Alenquer, Itaituba, Oriximiná e Óbidos.

O campus da Ufopa em Juruti está em construção em terreno doado pela Prefeitura e também está em processo de doação, pela Alcoa, de terreno de 230 mil m² que será destinado a outras estruturas acadêmicas e administrativas, beneficiando todos os alunos da universidade.

A doação anunciada é resultado de um Acordo de Cooperação Financeira entre Alcoa e Ufopa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Juruti, e faz parte dos investimentos da empresa na Agenda Positiva.