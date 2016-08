Abertas inscrições ao Processo Seletivo Especial Indígena 2016 da Ufopa

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para 79 vagas nos cursos de graduação, sendo 75 vagas para Santarém e quatro para Oriximiná. As provas ocorrerão no dia 25 de setembro nos municípios de Jacareacanga, Oriximiná e Santarém. Já as entrevistas serão realizadas no período de 10 a 14 de outubro de 2016. A principal novidade deste ano é a implementação do Ciclo Básico Indígena, uma formação preparatória destinada aos alunos que ingressarem através do PSEI, com foco em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Metodologia Científica.

SANTARÉM – O Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com inscrições abertas para 79 vagas nos cursos de graduação, sendo 75 vagas para Santarém e quatro para Oriximiná.

Gratuitas, as inscrições serão realizadas no período de 26 de agosto a 12 de setembro de 2016, no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/ psei2016 . Destinado à seleção diferenciada de candidatos indígenas para o provimento de vagas nos cursos de graduação da Ufopa, o PSEI é executado pela Comissão Especial do Processo Seletivo Especial Indígena, composta por integrantes indígenas e não indígenas.

As provas ocorrerão no dia 25 de setembro nos municípios de Jacareacanga, Oriximiná e Santarém. Já as entrevistas serão realizadas no período de 10 a 14 de outubro de 2016. Indígenas que possuem curso superior concluído ou que estejam vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor) não poderão concorrer às vagas ofertadas no PSEI.

A principal novidade deste ano é a implementação do Ciclo Básico Indígena, uma formação preparatória destinada aos alunos que ingressarem através do PSEI, com foco em disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Metodologia Científica. “Os alunos aprovados na seleção deste ano deverão cursar um semestre do Ciclo Básico, antes de ingressarem no primeiro semestre de seus cursos regulares. A partir de 2017, o Ciclo Básico Indígena será composto por dois semestres”, explica o diretor de Ações Afirmativas da Ufopa, Florêncio Vaz.

INSCRIÇÕES O candidato deve cadastrar-se no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/ psei2016 . No ato da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente indicar sua primeira opção de curso, podendo ainda indicar mais duas opções de curso.

De acordo com o edital, a primeira opção de curso dos candidatos terá prioridade no preenchimento das vagas. O candidato com deficiência (PcD) deverá informar, no ato da sua inscrição, o tipo de atendimento compatível com a sua deficiência para a realização da prova.

PROVAS A Prova de Redação será realizada dia 25 de setembro de 2016, das 8 às 12 h, nas cidades de Jacareacanga, Oriximiná e Santarém.

No dia da prova, além do Cartão de Confirmação de Inscrição, será obrigatória a apresentação do documento original de identidade do candidato. Já as entrevistas serão realizadas no período de 10 a 14 de outubro de 2016. (Com informações da Ascom/Ufopa)