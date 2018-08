Nilson Chaves e Márcia Novo se apresentam no Espaço Alter do Chão

Na sexta feira, dia 24, a casa recebe o cantor, compositor e violeiro paraense Nilson Chaves, nome de peso da MPP – Música Popular Paraense. Nilson já se apresentou em todo Brasil e na Europa, em parcerias com Ney Matogrosso, Chico César, Sebastião Tapajós, Xangai e muitos outros. No sábado, dia 25, a “caboca parintinense” Marcia Novo, sucesso da nova geração, sobe pela primeira vez no palco do Espaço Alter do Chão. Com 15 anos de carreira e 4 discos lançados, a cantora carrega em seu repertório cantos e batuques de rituais indígenas do boi-bumbá, a caliente sonoridade dançante do Caribe, e a influência poética do brega.

No último fim de semana de agosto o Espaço Alter do Chão apresenta dois grandes nomes da música amazônica. Na sexta feira, dia 24, a casa recebe o cantor, compositor e violeiro paraense Nilson Chaves, nome de peso da MPP – Música Popular Paraense. Conhecido por sua voz suave e composições que captam as paisagens e lembranças da sua terra, Nilson já se apresentou em todo Brasil e na Europa, em parcerias com Ney Matogrosso, Chico César, Sebastião Tapajós, Xangai e muitos outros.

Autor de clássicos como “Sabor açaí” e “Olho de boto”, é a primeira vez do músico no Espaço Alter. Os ingressos estão à venda pelo link: http://bit.ly/nilsonchaves_esp aco

O show marca também a chegada do novo chef de cozinha do restaurante do Espaço Alter, Thales Murakami, que irá apresentar nesta noite novas opções de pratos, bem como algumas estrelas da casa. Desde o início de sua carreira, Thales já morou na França e trabalhou com alguns chefes renomados como Julien Mercier, Júlio Valentim e Alex Atala. Esse jovem de apenas 26 anos atuou em diversos restaurantes de São Paulo. Entre eles o Tetto Rooftop e o Zilis, no hotel Bourbon, onde comandou a equipe.

No sábado, dia 25, a “caboca parintinense” Marcia Novo, sucesso da nova geração, sobe pela primeira vez no palco do Espaço Alter do Chão. Com 15 anos de carreira e 4 discos lançados, a cantora carrega em seu repertório cantos e batuques de rituais indígenas do boi-bumbá, a caliente sonoridade dançante do Caribe, e a influência poética do brega.

Atualmente apresenta a sua mais nova musicalidade, pertinentemente batizada de “beira beat”, mistura de beiradão (gênero de influência caribenha, popular nos bailes de beira de rio do Amazonas) com beats eletrônicos.

Em seu single mais recente, “Se questa”, Marcia conta com a participação de Zezinho Corrêa, cantor da banda Carrapicho e responsável pela gravação “Tic Tic Tac”.Os ingressos estão à venda pelo link: http://bit.ly/marcianovo_espac o

A abertura fica por conta do Grupo Kuatá de Carimbó, aqui de Alter do Chão, que lançou seu primeiro EP em maio deste ano. A casa abre às 19h e os shows acontecem a partir das 22h.