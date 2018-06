Governo do Estado garante Salão do Livro

O evento ocorre há 10 anos em Santarém. Este ano será no mês de agosto, com data específica a ser divulgada em breve pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Por conta da crise financeira que o país atravessou nos últimos anos, os municípios passam por diversas restrições orçamentárias, o que determinou que novas medidas fossem redimensionadas. Nas últimas edições, a Prefeitura de Santarém trabalhou em conjunto e a parceria será mantida nesta edição do Salão, levando em conta as limitações impostas pela atual conjuntura.

SANTARÉM – A edição 2018 do Salão do Livro do Baixo Amazonas está confirmada. O evento ocorre há 10 anos em Santarém. Este ano será no mês de agosto, com data específica a ser divulgada em breve pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A definição ocorreu após reunião entre gestores da Secult e do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas.

Por conta da crise financeira que o país atravessou nos últimos anos, os municípios passam por diversas restrições orçamentárias, o que determinou que novas medidas fossem redimensionadas.

Nas últimas edições, a Prefeitura de Santarém trabalhou em conjunto e a parceria será mantida nesta edição do Salão, levando em conta as limitações impostas pela atual conjuntura.

“Sabemos da importância deste evento para a cidade e toda a região e a Secretaria de Cultura do Estado, através do secretário Paulo Chaves, também tem ciência da relevância do Salão e esteve preocupado em resolver a situação e garantir o evento, assim como a Prefeitura de Santarém. Por isso, definimos que a edição será mantida. Agora, será debatida em etapas, com responsabilidade, com o espírito de cooperação mútua e institucional que nos guia, verificando a possibilidade de ajuda de cada parte, garantindo assim que esse evento ocorra, beneficiando a população, a produção cultural e a valorização de nossa gente”, destacou o secretário regional de governo do Baixo Amazonas, Olavo das Neves.

Assim que for definida a data, a Secult e o Centro Regional de Governo deverão apresentar todas novidades para mais uma edição do Salão do Livro do Baixo Amazonas. (Secom)