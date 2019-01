Coração silencia a voz de Ray Brito

Ray Brito integrou por muitos anos o conjunto ‘Os Hippies’, ao comando de Agostinho Fonseca e Odilson Matos, fez sucesso nas noites santarenas na década de 1970, cantando como ninguém algumas das pérolas do maestro Wilson Fonseca (Isoca) entre outros compositores, inclusive com músicas de sua autoria. Ray Brito no entanto se notabilizou no cenário artístico como o melhor intérprete das canções do cantor Roberto Carlos. Mais recentemente, teve uma experiência no cinema com produção local, fazendo o papel de um delegado no filme ‘Covato’, do cineasta santareno Emano Franklin Loureiro.

Vítima de infarto fulminante, morreu ontem, às 22h30, a caminho da UPA onde buscava ser atendido, o cantor e ator santareno Ray Brito. Estava com 67 anos. “Segundo a família, ele estava em casa quando passou mal e foi socorrido por um filho e levado para a UPA”, onde já chegou morto.

Nascido em 19 de agosto de 1951, em Santarém, Ray Brito era filho de Raimundo Silva e Inês Brito, e tinha duas outras irmãs. Divorciado era pai de sete filhos, três dos quais com sua primeira esposa.

Integrou por muitos anos o conjunto ‘Os Hippies’, ao comando de Agostinho Fonseca e Odilson Matos, fez sucesso nas noites santarenas na década de 1970, cantando como ninguém algumas das pérolas do maestro Wilson Fonseca (Isoca) entre outros compositores, inclusive com músicas de sua autoria. Ray Brito no entanto se notabilizou no cenário artístico como o melhor intérprete das canções do cantor Roberto Carlos.

Mais recentemente, teve uma experiência no cinema com produção local, fazendo o papel de um delegado no filme ‘Covato’, do cineasta santareno Emano Franklin Loureiro.

Seu corpo está sendo velado na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e seu sepultamento será amanhã no cemitério de Nossa Senhora dos Mártires.