Circuito Cultural MRN apresenta peça “Zag, onde há fumaça, há fogo”

ORIXIMINÁ – “Zag, onde há fumaça, há fogo” é o nome da peça teatral da segunda rodada de apresentações do terceiro ano do Circuito Cultural MRN realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

A partir de 8 de agosto, cerca de 5 mil crianças de Faro, Terra Santa, Oriximiná e Óbidos – municípios de região Oeste do Pará – receberão uma programação com 28 apresentações gratuitas em escolas e espaços públicos.

Voltada para o público infantil, a peça aborda de maneira lúdica os perigos das queimadas, principalmente em regiões próximas de torres de energias, contribuindo para a conscientização sobre a importância da preservação da natureza.

A peça conta a história de Zag, um extraterrestre pequeno e verde, que vive sorridente e pronto para fazer amizades. Ele vive no planeta Zig-Zag e vem à Terra em suas férias para conhecer nossos costumes e hábitos. Aqui ele conhece Marina e juntos descobrem os perigos e as consequências das queimadas.

“O objetivo da peça é, por meio de personagens divertidos, abordar os cuidados que se deve ter com as queimadas, principalmente em regiões próximas de torres de energia, apontar os prejuízos causados por esse problema e provocar uma conscientização acerca da necessidade de preservar o meio ambiente”, afirma Welson Ribeiro, supervisor de marketing do Grupo Komedi, empresa responsável pelo Circuito Cultural MRN.

Faro será o primeiro município a receber “Zag, onde há fumaça, há fogo”, nos dias 8 e 9 de agosto. As apresentações em Terra Santa acontecerão nos dias 10 e 11 de agosto. Em Oriximiná, o espetáculo será apresentado entre os dias 14 e 18 de agosto. A rodada de apresentações da peça será encerrada em Óbidos, entre 21 e 24 de agosto.

Patrocinado pela Mineração Rio do Norte (MRN), o Circuito Cultural MRN é executado pelo Grupo Komedi por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet.

