Cantoras Priscila Castro e Dandara se apresentam sábado no Espaço Alter do Chão

As cantoras, que se conhecem desde 2012 e já possuem uma sólida carreira solo, interpretam canções da Banda Fruto Sensual, Liniker, Fagner e Johnny Hooker, além de clássicos românticos como Maysa e Lara Fabian. Com canções que revelam seus olhares sobre o cotidiano, questionamentos existenciais e declarações de amor, o repertório mistura diversos ritmos como brega, cumbia, reggae e pop, em uma combinação bem dançante.

Neste sábado, dia 28, o Espaço Alter do Chão recebe o show “Do Amor e outras coisas”, o novo projeto das cantoras santarenas Priscila Castro e Dandara. Com canções que revelam seus olhares sobre o cotidiano, questionamentos existenciais e declarações de amor, o repertório mistura diversos ritmos como brega, cumbia, reggae e pop, em uma combinação bem dançante.

As cantoras, que se conhecem desde 2012 e já possuem uma sólida carreira solo, interpretam canções da Banda Fruto Sensual, Liniker, Fagner e Johnny Hooker, além de clássicos românticos como Maysa e Lara Fabian.

Para encerrar a noite, o Banzeiro, mais novo grupo de carimbó de Alter do Chão, sobe pela primeira vez no palco do Espaço Alter. O grupo conta com Duka, saxofonista da Vila que recém lançou seu disco de músicas autorais, “O sax de Alter do Chão”, já disponível no Spotify.

Serviço:

Espaço Alter do Chão

Data: 28/07/2018

Hora: a partir das 21h

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)