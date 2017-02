Imobiliária Alho – APARTAMENTOS

1) Avenida Tapajós, n° 1021-altos, Centro. 2 suítes, 1 quarto, sala de estar, cozinha, área de serviço, w.c., área de estudos na sacada.

2) Rua Rosa Vermelha, n° 733, apto-302, Aeroporto Velho (altos da AJUFIT). 2 quartos, sala de estar, cozinha, w.c., área de serviço.

3) Trav. Clementino de Assis (prox. UEPA). Kit net: Salão com pia, armário embutido e wc social.

4) Av. Rui Barbosa, 01 Apto, Centro. 01 suíte, sala, cozinha, w.c social e área de serviço.

5) Av. Nazaré, nº 47, apto-102, Bairro Prainha. 1suíte, 2/4, sala com sacada e vista para o encontro das águas, banheiro social, cozinha, área de serviço e dependência.

6) Trav. Clementino de Assis, nº 456, apto. 07, Bairro Aparecida. Uma suíte, sala, cozinha e área de serviço.

CASAS RESIDENCIAIS

1) Maracanã, nº 260 (antes do clube da SUCAM). 2 suítes, sala de estar, sala de jantar, cozinha, w.c., área de serviço, garagem, piscina e churrasqueira.

2) Trav. E, n° 45, Maracanã (ao lado do campo do Ederaldo). 1 suíte, 1 quarto, sala, cozinha, w.c., área de serviço, quintal e garagem.

3) Trav. 15 de Agosto, n° 1230, Santa Clara. 2 kitnets, com 1/4, sala, cozinha, área de serviço, w.c.

4) Av. Marechal Rondon, n° 1782, Aparecida. Imóvel de 2 pavimentos: Térreo: Garagem, sala de estar e jantar, cozinha, w.c., dependência de empregada, área de serviço. Altos: 3 suítes e sala de estar.

5) Av. Marechal Rondon, n° 3259-térreo, Caranazal (Kitnet). 1 quarto,w.c.

6) Av. Mendonça Furtado, n° 2671, casa-07, Conj. Guarany, Aldeia. 1 suíte, 2/4, sala de estar e jantar, cozinha, w.c., área de serviço, dependência de empregada, garagem.

7) Av. Curuá Una, n° 768-B, Santa Clara. 2 quartos, sala, cozinha, w.c., área de serviço, quintal e garagem.

8) Rua Adriano Pimentel, nº 80, Centro. 1 quarto, 2 salas, cozinha, w.c., área nos fundos.

9) Av. Muiraquitã, n° 191, Interventoria, Conj. COHAB. 1 Ponto comercial, 2/4, sala, cozinha, w.c., área de serviço e quintal.

10) Trav. NS-1, S/N, Conj. Cohab, Diamantino. 2 suítes, 1 quarto, sala, cozinha, área de serviço, garagem, dependência de empregada.

11) Rua Galdino Veloso, n° 79, Centro. 2 suítes, sala, cozinha, w.c. social, quintal, garagem.

PONTOS COMERCIAIS

1) Rua Galdino Veloso, nº 284-Altos, Centro. 2 salas comercial com w.c social.

2) Rua Galdino Veloso, nº 91, Centro. Sala para escritório com w.c. social.

3) Av. Borges Leal, n° 2265-A, Aparecida. Sala, escritório e w.c.

4) Rua Floriano Peixoto, n° 876-A, Centro. Ponto comercial antiga casa das Noivas.

5) Av. Tapajós, próx. a casa Rainha.

6) Trav. Morais Sarmento (entre Mendonça e Presidente Vargas). Um prédio com 4 salas para clínicas e w.c.

7) Rua Floriano Peixoto, quase em frente ao INSS: 02 salas comerciais, medindo 4,50m x 7,00m e outra de trás medindo 4,50m x 5,00m.

8) Rua 24 de Outubro, n° 870, salas 03 e 04, Aldeia. 02 salas comerciais (medindo 3,00m x 30,00m cada) com w.c comunitário.

9) Rua 24 de Outubro, n° 847-A, Centro. Ponto comercial

10) Trav. Francisco Correa, n° 200, sala-B, Centro. 1 ponto comercial com w.c e área de ventilação medindo 3,70 x 12,70.

LOCAÇÃO EM ALTER DO CHÃO

1) ALTER DO CHÃO. Ampla casa com vista para a Ilha. Sala, cozinha com armários embutidos, 01 suíte, 2/4, w.c. social e área de serviço.

2) Aluga- se para Temporada em Alter do Chão: Apartamento totalmente mobiliado de frente para o rio, no condomínio Lago Verde.

3) Aluga-se para Temporada em Alter do Chão: 1 Suíte, 1/4, sala, cozinha, w.c., área de serviço, despensa.

4) Rua Lauro Sodré, Alter-do-Chão (Cond. de frente para a praia). Apto todo-mobiliado, com 2/4, sala, cozinha, WC, social, área de serviço e garagem.

5) Vila Balneária de Alter-do-Chão. Totalmente mobiliado, 2 suítes, ¼, sala de estar e jantar, copa/cozinha, w.c. social, área de serviço.

IMÓVEIS PARA VENDA

APARTAMENTOS

1) Av. Tapajós (Frente p/ Lameira Bittencourt), apto 302. Uma Suíte, um quarto, sala, cozinha, w.c social, dep. de empregada.

2) Av. Tapajós, Ed. Vera Paz, apto. 305. Sala, cozinha, 01 suíte, ¼, w.c., área de serviço, garagem.

3) Av. Anysio Chaves, Ed. Casa Grande, apto-301, bairro Aeroporto Velho. 1 suíte, 2/4, sala, cozinha, área de serviço, dep. de empregada, w.c., área de lazer e garagem

CASAS RESIDENCIAIS

1) Rua Frei Gaspar, n° 267, Floresta. 1 suíte, 2/4, sala de estar, cozinha, w.c., área de serviço, quintal, varanda, garagem. Terreno medindo 15,00 x 48,00.

3) Av. Mendonça Furtado, n° 2638, casa-10, Conj. Santa Mônica, Aldeia. 1 suíte, 2/4, sala, cozinha, w.c., área de serviço.

4) Rodovia Dr. Everaldo Martins, km-07, Vila de São Braz. 2/4, sala, cozinha, w.c, toda varandada e quintal, terreno medindo aprox. 20,00 x 98,00 m

5) Av. Sérgio Henn, n° 2660, São Francisco. 2/4, sala, cozinha, w.c., área de serviço, garagem e quintal.

6) Av. Turiano Meira, bairro Santíssimo entre a Ismael Araújo e Marabá. Imóvel de 2 pavimentos: 1 suíte e 2/4, sala de estar e jantar, w.c., cozinha, garagem, área de serviço e de lazer com churrasqueira e piscina.

7) Av. Magalhães Barata, n° 151, Aparecida. 1 suítes e 2/4, sala de estar e jantar, cozinha, w.c., área de serviço, garagem, terreno medindo 8,00 x 25,00.

8) Trav. Rosa Passos, n° 135, Santíssimo. 3 suítes, 1 quarto, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, garagem, quintal com churrasqueira e piscina.

9) Av. Presidente Vargas, n° 4343, Conj. Jardim Liberdade, casa-17, Caranazal (atrás do Mariscada). 3 suítes, 1 quarto, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, piscina, quintal e garagem

10) Trav. Silva Jardim, Aldeia. Terreno com 03 imóveis antigos, com uma área total de 17,50m x 55m.

11) Av. Magalhães, Bairro do Maracanã. 1 suíte, 2/4, sala, cozinha, área de serviço, pátio, quintal, garagem, medindo 10,00 x 20,00.

12) Av. Marabá, (entre a Tupinambá e Turiano Meira). Com 1 suíte,2/4, sala de jantar e sala de estar, cozinha, área de serviço, garagem, medindo 10,00m x 30,00m.

13) Av. Rui Barbosa, ao lado da escola Carequinha. Terreno medindo 8,00m x 36,00m.

14) Avenida Borges Leal, Bairro Prainha. Casa com 2/4, w.c social, sala e cozinha, com um ponto comercial na parte da frente. Terreno medindo 11,00m x 30,00m.

15) Av. Barão São Nicolau, Uruará. 2/4, sala, cozinha. w.c, área de serviço.

16) Frei Vicente, esquina c/ Sorriso de Mª. 1suite, 2/4, sala de estar e jantar, garagem, cozinha, área de serviço.

17) Rua Imbaúba, Livramento, entre Palhão e Tupaiulândia. 1 suíte, 2/4, sala de estar e jantar, cozinha., w.c., área de serviço.

18) Trav. Ceará, n° 742, Aeroporto Velho. 2/4, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, w.c., quintal e garagem. Terreno medindo 10,00 x 30,00

19) Av. Adriano Pimentel, nº 90, Centro. Casa com terreno medindo 10,00m x 35,00m

20) Rua Galdino Veloso, nº 646, Centro. 1 suíte, 2/4, sala, cozinha, área de serviço, w.c., sala comercial com w.c.

21) Rua dos Cabanos. 1 suíte, 2/4.

22) Rosa Passos. 1 suíte, 2/4, terreno medindo 7,50m x 45,00m.

24) Rua 24 de Outubro (em frente ao colégio São Raimundo), Aldeia. 1 suíte, 2/4, sala, cozinha, w.c. social, área de serviço, quintal.

25) Av. São Sebastião, nº 1492. Terreno medindo 20x40m, casa ¾.

CASAS EM ALTER DO CHÃO PARA VENDA

1) Rua Dom Macedo Costa, n° 161. Uma casa com um ponto comercial na frente, terreno medindo 21,00m x 50,00m.

2) Rua da Orla. 2/4, sala, cozinha,w.c. Casa de praia com terreno medindo 23,00 x 78,00.

PONTOS COMERCIAIS

01) Rua Siqueira Campos (Casarão Tapajônico), entre 15 de agosto e 15 de novembro. Terreno medindo 24,00m x 34,50m

02) Rua dos Artistas, esquina com a Trav. São Cristovão. Terreno medindo 12,00 x 7,00 m.

03) Rua Siqueira Campos, nº 171, Bairro Centro. Terreno medindo 22,00m x 34,00m.

04) Rua Floriano Peixoto, nº 340, Bairro Centro. Amplo ponto comercial, com w.c social. Terreno medindo 8,00m x 30,00m.

05) Av. Rui Barbosa, Bairro Centro. Amplo terreno (medindo 16,00m x 40,00m), com uma casa de 02 pavimentos.

TERRENOS URBANOS

1) Av. Magalhães Barata, Rodagem. Terreno medindo 27,00m x 100,00m.

2) Rua Aluízio Martins, n° 720, Maicá. Terreno medindo 44,00 x 100,00 aproximadamente.

3) Uma área Rural, localizada na BR 163, medindo 110 x 300m.

4) Rui Barbosa (Próx. a sete de setembro). Terreno medindo 15,00m x 40,00m.

5) Rua Siqueira Campos, esquina com Francisco Correa. Terreno Medindo 16,00m x 30,00m.

6) Rua Resistência, Bairro Amparo; Área com 18 hectares, apropriada para exploração de material para construção civil.

7) Trav. Senador Lemos, entre Rui Barbosa e Galdino Veloso. Terreno medindo 7,00m x 34,00m.

8) Av. São Sebastião (entre Barjonas e Assis de Vasconcelos). Terreno medindo 12 x 68 (816 m).

9) Um terreno na Comunidade do Pindobal, medindo aproximadamente 15,00 x 40,00.

TERRENOS EM ALTER DO CHÃO

1) Rodovia Pedro Teixeira, nº 800, Bairro Carauarí, Vila de Alter do Chão., medindo aproximadamente 200m².

2) Comunidade São Pedro, km-15, Sítio 5 Amigos, á 10 km antes de Alter. 10 lotes medindo aproximadamente 20,00 x 60,00 cada.

3) Trav. Frei Cristovão, entre as ruas Firmino Bagata e Juvêncio Navarro. Área medindo aproximadamente 909,00 m².

4) Próximo ao Lago Jacundá. Terreno medindo 3.200m², com vista panorâmica para o rio Tapajós.

5) Prox. Shalon, terreno medindo 20,00 x 45,00 ficando à 1.500 m próxima da praia.

TERRENOS NA VÁRZEA

1) Comunidade Cachipá, à margem direita do rio Purú, 3 lotes. 02 maiores e 01 menor.