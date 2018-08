Unicef promove capacitação sobre selo

Água, saneamento, nutrição, a participação de adolescentes e plataforma digital do Selo Unicef são alguns dos assuntos abordados durante o 2º ciclo de capacitação. A promoção do protagonismo dos adolescentes será o grande destaque nesta próxima capacitação, onde meninos e meninas vão poder conhecer as propostas metodológicas especificas para eles, fazendo sugestões sobre como o trabalho pode ser conduzido com o público juvenil nos municípios.

O Unicef, em parceria com o Instituto Peabiru e o Governo do Pará, promove hoje e amanhã, o 2º Encontro de Capacitação, em Santarém. No Pará, 115 municípios aderiram ao Selo Unicef em 2017 e estão realizando várias atividades voltadas para promoção, garantia e realização dos direitos de crianças e adolescentes desde então.

A formação é voltada ao articulador municipal do Selo, ao mobilizador de adolescente do Selo Unicef e ao adolescente componente do JUVA/NUCA. Entre os assuntos abordados estão “Água e Saneamento – produzindo impactos reais e positivos na vida de crianças e adolescentes”, nutrição, mobilização dos adolescentes, vacinação e plataforma crescendo juntos.

Ainda como parte das atividades do Selo, os municípios devem criar a Comissão Intersetorial, encarregada de liderar todas as ações, em diálogo com o Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes (CMDCA), articulado com o mobilizador de adolescente e criar o Núcleo de Cidadania do Adolescente.

Este Núcleo visa engajar adolescentes do município para discussão de seus direitos e apoiar, entre outros, a mobilização da Campanha Fora da Escola Não Pode!, ação que deve ser desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação em articulação com Assistência Social e Saúde.