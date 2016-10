Projeto Centro 100% revitaliza área comercial

A iniciativa consiste na substituição do sistema de medição CP Rede (conhecido como olhão) pelo padrão convencional de ligação de energia elétrica, além da substituição dos condutores dos circuitos de baixa tensão, por condutores isolados. Serão atendidas cerca de 40 contas contratos (antigas unidades consumidoras), somente na área do Belo Centro, que vai da praça da Matriz até a avenida 15 de Novembro. Outras áreas do centro comercial também estão no cronograma de ações que será executado ainda este ano.

SANTARÉM – Neste mês de outubro, a Celpa iniciou o Projeto Centro 100%, no Belo Centro, localizado na avenida Lameira Bittencourt, nesta cidade.

A iniciativa consiste na substituição do sistema de medição CP Rede (conhecido como olhão) pelo padrão convencional de ligação de energia elétrica, além da substituição dos condutores dos circuitos de baixa tensão, por condutores isolados.

O cronograma de trabalho é feito de acordo com as necessidades dos proprietários das lojas a fim de evitar maiores transtornos ou prejuízos aos mesmos.

Serão atendidas cerca de 40 contas contratos (antigas unidades consumidoras), somente na área do Belo Centro, que vai da praça da Matriz até a avenida 15 de Novembro. Outras áreas do centro comercial também estão no cronograma de ações que será executado ainda este ano.

GELADEIRAS O Projeto Comunidade Eficiente faz a troca das geladeiras a partir das 6 horas desta sexta-feira, 14, aos contemplados que entregam as geladeiras velhas e, imediatamente, recebem as novas.

O projeto que iniciou no último dia 4 está sendo realizado pela quinto ano no município. Desta vez, 470 pessoas foram cadastradas e devem estar presente durante a cerimônia de contemplação. A ação também permite a troca de 1.900 lâmpadas incandescentes por modelos novos e econômicos. (Com informações da Ascom/Celpa)