Morre Graça Gonçalves, aos 67 anos, um dos ícones do colunismo social do Pará

Graça Gonçalves, 67 anos, não resistiu ao câncer ósseo contra o qual lutava, e morreu ontem, 8, por volta das 18h45 em um dos leitos do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém.

Um dos ícones do colunismo social no Pará, ela era a decana dessa área jornalística na região oeste do Pará, tendo iniciado sua carreira há 43 anos.

O corpo da colunista está sendo velado na igreja Matriz de Santarém (N. S. da Conceição), centro da cidade.

O sepultamento da jornalista está previsto para hoje, no cemitério N.S. dos Mártires, às 16h.

A santarena Maria da Graça de Almeida Gonçalves estava em tratamento contra um câncer ósseo há pouco mais de 30 dias. Esteve internada no hospital da Unimed e, quando o quadro dela se agravou, foi transferida para o HRBA, onde faleceu ontem à tarde.

CARREIRA Graça Gonçalves iniciou no colunismo social em 1975. Também se destacou como promotora de grandes eventos sociais – shows e festas.

Escreveu para vários jornais, entre os quais Gazeta de Santarém, A Província do Pará, Diário do Pará e o Jornal de Santarém e Baixo Amazonas, seu último reduto jornalístico.

Era solteira e morava com seus familiares.