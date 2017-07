HRBA tem emprego para deficientes físicos

As vagas ofertadas contemplam profissionais das áreas administrativa, pessoal e enfermagem e as pessoas interessadas devem encaminhar curriculum que preencha os pré-requisitos necessários para a função almejada. Os cargos são para auxiliar de serviços gerais, com exigência de ensino fundamental completo; para auxiliar administrativo, que exige ensino médio completo, noções de informática (planilhas e documento de texto e internet) e para técnico em enfermagem, que exige formação completa em técnico em enfermagem e registro no conselho da classe.

SANTARÉM - O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Dr. Waldemar Penna, administrado pela parceria Governo do Estado e Pró-Saúde, disponibiliza três vagas de trabalho para pessoas com deficiência física (PDF). As vagas ofertadas contemplam profissionais das áreas administrativa, pessoal e enfermagem e as pessoas interessadas devem encaminhar curriculum que preencha os pré-requisitos necessários para a função almejada.

Os interessados podem enviar e-mail para o endereço eletrônico novostalentos@hrbaprosaude.org.br com o título VAGA.