Hospital Regional tem vagas de trabalho

SANTARÉM – A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas para seis cargos no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

Quem desejar concorrer deve enviar currículo atualizado para trabalheconosco@hrbaprosaude. org.br , escrevendo o cargo desejado no assunto do e-mail. As oportunidades são para:

Auxiliar de cozinha: necessário ter ensino médio completo, habilidades com manipulação de alimentos e desejável ter experiência de, pelo menos, seis meses em cozinha industrial.

Fonoaudiólogo: necessário ter ensino superior em Fonoaudiologia, inscrição atualizada no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono-PA) e desejável ter experiência de, pelo menos, um ano.

Nutricionista: necessário ter ensino superior em Nutrição (desejável com especialização em nutrição clínica), habilidades e conhecimentos em nutrição clínica, inscrição atualizada no Conselho Regional de Nutrição (CRN-PA) e desejável ter experiência de, pelo menos, um ano.

Técnico em enfermagem: necessário ter ensino médio completo, curso técnico de Enfermagem, inscrição atualizada no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PA) e desejável ter experiência de, pelo menos, seis meses.

Técnico em eletrônica: necessário ter ensino médio completo, curso técnico em Eletrônica ou áreas afins e desejável ter experiência de, pelo menos, um ano. Vaga para o sexo masculino.

Terapeuta ocupacional: necessário ter ensino superior em Terapia Ocupacional, inscrição atualizada no Conselho Regional de Terapia Ocupacional (Crefito-PA) e desejável ter experiência de, pelo menos, um ano. (Com informações da Ascom do HRBA)