Golpista usa nome da operadora Claro e aplica golpe na cidade

Foragido somente há dois dias, o golpista e estelionatário, Marcus Vinicius de Almeida, aplicou vários golpes na cidade, usando o nome a operadora Claro.

Um dos empresários lesados, Fabrício Oliveira, dono de uma loja de celular, disse ter acreditado na boa conversa e confiou no bandido, que tinha muito bom papo e conhecimento de equipamentos eletrônicos. Dele, o espertalhão pegou um tablete e aplicou um golpe de quase R$ 2 mil. No dia que foi a loja da Claro procurar pelo elemento, encontrou várias pessoas que se apresentaram na loja, vítimas do bandido. O empresário registrou BO esta semana na Delegacia de Polícia.

O bandido não livrou nem mesma a namorada que arranjou em Santarém e que conheceu na igreja evangélica que frenquentava, na avenida Borges Leal. Dela o elemento conseguiu arrancar duas folhas de cheques emprestadas da irmã e levou um tablet do irmão, daquela de dizia ser sua paixão. Imagina!

Segundo informações de pessoas, onde o trambiqueiro morava, depois de vários golpes pela cidade, Marcus Vinicius foi visto pegando uma lancha com destino a Monte Alegre. Mas também pode estar em qualquer outra cidade próxima. Existe ainda registro de golpes aplicados pelo elemento em Santa Catarina, Goiás, Amazonas e Rondônia.

O golpista deu golpe em vários empresários em Santarém usando o nome da operadora de celular Claro e depois fugiu. Qualquer informação sobre o trambiqueiro é só ligar para o telefone (93) 9145-9945.